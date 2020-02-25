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Ужасная смерть: двое красноярцев загрызены бродячими собаками
По инф. rosbalt.ru   
25 Февраля 2020 г.
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В Красноярске мужчина и женщина скончались от собачьих укусов. О нападениях бродячих животных стало известно 22 и 24 февраля.

Ужасная смерть: двое красноярцев загрызены бродячими собаками

Женский труп нашли у дома на улице Мичурина в Кировском районе. Спустя два дня полицейские сообщили об обнаружении в Ленинском районе мужского тела со следами зубов собак.

Расследуются сразу два уголовных дела: по статьям об убийстве и халатности. Ответственный за отлов бездомных животных чиновник Евгений Петрюк взят под стражу по УПК.

  • Увы, бродячие животные - бич современных городов! Происшествия с ними - довольно часты в нашей хронике происшествий. С одной стороны, требования гуманности к животным (во многом - естественные!) запрещают тотальное уничтожение одичавших друзей человека. С другой стороны - их стаи представляют, как видим, прямую угрозу для жизни людей. Выход один - отлов, стерилизация, помещение в безопасную среду... На это государством выделяются деньги - и вот не зря в Красноярске претензии предъявляются конкретному чиновнику, отвечающему за это направление.

По инф. rosbalt.ru

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