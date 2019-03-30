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Ужасная история: пенсионер подозревается в убийстве внука!
По инф. rosbalt.ru   
30 Марта 2019 г.
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Полиция в Свердловской области задержала пенсионера, подозреваемого в убийстве внука и похищении еще двух других внуков.

Полиция в Свердловской области задержала пенсионера, подозреваемого в убийстве внука и похищении еще двух других внуков.

По данным регионального следственного управления СК РФ, 29 марта пожилой мужчина убил двухлетнего мальчика. Тело ребенка обнаружили во дворе частного жилого дома в деревне Гагарка.

Кроме того, мужчина похитил двух других внуков пяти и семи лет. Позже его нашли пьяным в автомобиле вместе с детьми.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство малолетнего» и «Похищение двух заведомо несовершеннолетних». Задержанному может грозить пожизненное заключение.

По инф. rosbalt.ru

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