Ужасная история: пенсионер подозревается в убийстве внука!

Полиция в Свердловской области задержала пенсионера, подозреваемого в убийстве внука и похищении еще двух других внуков.

По данным регионального следственного управления СК РФ, 29 марта пожилой мужчина убил двухлетнего мальчика. Тело ребенка обнаружили во дворе частного жилого дома в деревне Гагарка.

Кроме того, мужчина похитил двух других внуков пяти и семи лет. Позже его нашли пьяным в автомобиле вместе с детьми.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство малолетнего» и «Похищение двух заведомо несовершеннолетних». Задержанному может грозить пожизненное заключение.

По инф. rosbalt.ru

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