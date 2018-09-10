Уволены двое педагогов: протестовали против "пенсионной повышки"!

В Грязовце (Вологодская область) двух педагогов — Евгению Копничеву и Людмилу Ковригину — заставили уволиться с работы после участия в митинге против пенсионной реформы. Как рассказали сами женщины Newsvo, они работали учителями местной школы-интерната для слабослышащих. Но после того, как они выступили во время акции, им объяснили, что продолжать трудиться на прежнем месте они не смогут.

По словам Копничевой, директор учреждения вызвала ее на разговор и заявила, что «лучше будет, если ты уволишься сама, чем это сделаю я».

«А у меня аттестация должна была в августе быть, мне сказали, что не дадут мне аттестоваться. „Ты не святая, докопаться можно“. В общем, нервотрепка», — призналась собеседница издания.

Она также добавила, что проблемы на работе начались еще задолго до митинга — с 2014 года. Тогда она и ее коллега стали депутатами земского собрания. «Мы стали депутатами, и начали изучать документы, и в прокуратуру на главу писали не один раз, выявляли всякие ошибки в нормативных актах», — пояснила Копничева, добавив, что директор неоднократно вызывала на разговор и ее, и коллегу, говорила о том, что хватит «лезть, куда не надо» и цепляться.

В итоге Людмила Ковригина уволилась 21 августа, а Евгения Копничева — 28 августа.

Директор грязовецкой школы-интерната для слабослышащих Наталья Смирнова пояснила Newsvo, что не считает необходимым как-либо комментировать эту ситуацию.

По инф. rosbalt.ru

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