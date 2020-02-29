Увлекательно: любой москвич сможет разработать свою экскурсию по любимым местам

Всем желающим москвичам предложено разработать свою авторскую экскурсию по родному городу. Акция проводится в рамках Дней исторического и культурного наследия 2020 года.
Принять участие в новом экскурсионном проекте приглашает всех желающих Мосгорнаследие, сообщается на сайте «Узнай Москву».
Экскурсии могут проводиться в любое время, кроме ночного. Разработчики могут выбирать форму квеста, пешего, велосипедного, автобусного или самокатного маршрута.
Организаторы приветствуют включение в программу фотографий и воспоминаний местных жителей. Главное условие состоит в достоверности исторической информации.
Экскурсии могут быть приурочены к юбилейным датам. Кроме того, организаторам разрешено включать посещение крыш или панорамных площадок.
При этом гидом экскурсии может стать и аттестованный специалист, и краевед-любитель любого возраста и пола, знающий историю и владеющий навыками рассказчика. Авторов экскурсий пригласят стать экскурсоводами проекта.
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