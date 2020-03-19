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Увидеть потайные уголки Тихого океана воочию желаете?
По инф. Российской газеты   
19 Марта 2020 г.
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Беспрецедентное погружение на дно Марианской впадины в Тихом океане на глубину 10928 метров готовит в июне международная компания Eyos Expeditions. В этот раз на борт возьмут трех туристов. «Было больше людей на Луне, чем на дне океана», — цитирует совладельца компании Роба МакКаллума телеканал CNN.

Увидеть потайные уголки Тихого океана воочию желаете?

По словам исследователя, экспедиция продлится восемь дней. Все подготовительные работы будут проводиться на судне сопровождения. Они займут порядка 14 часов. Погружение состоится на подводной лодке, изготовленной из титанового сплава толщиной 90 миллиметров. На это потребуется около четырех часов, примерно столько же времени она будет находиться на дне океана для проведения исследовательских работ и фото- и видеосъемки.

МакКаллум пояснил, что энтузиасты присоединились к команде «в порядке живой очереди». Имена их не раскрываются. Желающих побывать в самой эксклюзивной точке планеты много. Туристы получат статус «специалистов миссии», осуществляющих наблюдение за работой исследователей.

По данным издания, за участие в увлекательном путешествии придет выложить от 100 до 200 тысяч долларов. Глубоководный аппарат Caladan Oceanic является единственным в мире, испытанным в камере под давлением, которая имитирует глубину 14 километров.

Это позволяет обеспечить комфортные условия пребывания на борту для экипажа и гостей, которые не нуждаются в специальной подготовке. Миссия назначена на июнь. Организаторы надеются, что ситуация вокруг коронавируса не помешает намеченным планам.

  • Напомним, впервые на дно Марианской впадины, которая находится недалеко от Гуама, в 1960 году опустился на подводной лодке «Триест» швейцарский исследователь Жак Пикар. В 2012 году самые потайные уголки Тихого океана увидел также знаменитый кинорежиссер и исследователь Джеймс Кэмерон.

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