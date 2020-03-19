Беспрецедентное погружение на дно Марианской впадины в Тихом океане на глубину 10928 метров готовит в июне международная компания Eyos Expeditions. В этот раз на борт возьмут трех туристов. «Было больше людей на Луне, чем на дне океана», — цитирует совладельца компании Роба МакКаллума телеканал CNN.
По словам исследователя, экспедиция продлится восемь дней. Все подготовительные работы будут проводиться на судне сопровождения. Они займут порядка 14 часов. Погружение состоится на подводной лодке, изготовленной из титанового сплава толщиной 90 миллиметров. На это потребуется около четырех часов, примерно столько же времени она будет находиться на дне океана для проведения исследовательских работ и фото- и видеосъемки.
МакКаллум пояснил, что энтузиасты присоединились к команде «в порядке живой очереди». Имена их не раскрываются. Желающих побывать в самой эксклюзивной точке планеты много. Туристы получат статус «специалистов миссии», осуществляющих наблюдение за работой исследователей.
По данным издания, за участие в увлекательном путешествии придет выложить от 100 до 200 тысяч долларов. Глубоководный аппарат Caladan Oceanic является единственным в мире, испытанным в камере под давлением, которая имитирует глубину 14 километров.
Это позволяет обеспечить комфортные условия пребывания на борту для экипажа и гостей, которые не нуждаются в специальной подготовке. Миссия назначена на июнь. Организаторы надеются, что ситуация вокруг коронавируса не помешает намеченным планам.
- Напомним, впервые на дно Марианской впадины, которая находится недалеко от Гуама, в 1960 году опустился на подводной лодке «Триест» швейцарский исследователь Жак Пикар. В 2012 году самые потайные уголки Тихого океана увидел также знаменитый кинорежиссер и исследователь Джеймс Кэмерон.
- Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Увидеть потайные уголки Тихого океана воочию желаете?
Беспрецедентное погружение на дно Марианской впадины в Тихом океане на глубину 10928 метров готовит в июне международная компания Eyos Expeditions. В этот раз на борт возьмут трех туристов. «Было больше людей на Луне, чем на дне океана», — цитирует совладельца компании Роба МакКаллума телеканал CNN.
-
Роза Сябитова считает, что не все пары выдержат «испытание карантином»
Российская молодёжь, которую коронавирус вынуждает сидеть дома на добровольном карантине, может столкнуться с проблемами в личной жизни и начнёт отменять свадьбы. О возможном неприятном последствии эпидемии рассказала ведущая шоу «Давай поженимся!» Роза Сябитова.
-
Дело об убийстве аспирантки историком Соколовым направили в Генпрокуратуру
Расследование уголовного дела об убийстве и расчленении аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко своим научным руководителем историком Олегом Соколовым завершено. Материалы дела направлены в Генпрокуратуру, сообщает Следственный комитет России.
-
Ушел из жизни американский актер Стюарт Уитман
Американский актер Стюарт Уитман, звезда 60-80-х годов, скончался в своем доме в Монтесито, Калифорния, на 93-м году жизни.
-
В Могилеве коммунальщики нашли советский клад: денег бы хватило на целую машину!
В Могилеве несколько десятков пачек трехрублевых советских купюр обнаружили сотрудники ЖЭУ во время субботника.
-
Отец Меган Маркл умоляет дочь забыть обиды и показать ему внука
75-летний Томас Маркл, отец герцогини Сассекской, выразил желание помириться с дочерью и увидеть своего внука Арчи перед смертью. Об этом рассказал 54-летний брат Меган - Томас Маркл-младший.
-
Как живет Европа во время коронавирусного карантина?
В странах Европы начали применять жесткие меры наказания к нарушителям коронавирусного карантина. Так, в Греции с 12 марта арестовали больше сотни человек, во Францию на улицу разрешили выходить только при наличии записки, испанцы карают нарушителей штрафами на кругленькую сумму, а итальянцы тем временем привлекают заключенных к производству масок. Рассказываем подробнее.
-
В театры теперь будем ходить онлайн: время такое!
Министр культуры России Ольга Любимова поручила всем федеральным учреждениям культуры разработать собственные онлайн-программы, рассказали в пресс-службе ведомства.
-
Эдита Пьеха возмущена сюжетом сериала «Магомаев»
На «Первом канале» завершается показ сериала «Магомаев». Отношение к нему неоднозначное. На днях в интервью сериал раскритиковал Анатолий Горохов, автор знаменитой песни Магомаева «Королева красоты» – из-за большого количества вранья.
-
Печальная история ансамбля «Семь Симеонов»: музыка унесла души юных исполнителей в ад
Многодетная семья Овечкиных, которые были довольно известными в Советском Союзе музыкантами, в стремлении к лучшей жизни на Западе решились на вооруженный захват самолета Ту-154. Это произошло 8 марта 1988 года. Конечно, ЧП подобного масштаба, и тем более с участием популярного ансамбля, стало настоящим шоком.
-
Водитель маршрутки в Уфе соорудил из полиэтилена и скотча изолированный «бокс»
В Уфе водитель маршрутного автобуса попытался защититься от коронавируса полиэтиленовой пленкой. (Весьма сомнительный способ защиты от инфекции, прямо скажем, и ничего иного, кроме как замешательства, такой "креативный" подход не вызывает. - прим. МГ.)
-
В Москве важного следователя отправили в тюрьму за взятку от «вора в законе»
В Москве вынесли приговор бывшему главе ГСУ СК РФ по столице Александру Дрыманову, обвиняемому по делу о взятке от криминального авторитета Шакро Молодого.
-
На Урале мужчина зарезал жену и ранил пристава у здания суда
В Первоуральске Свердловской области по горячим следам задержан злоумышленник, зарезавший гражданскую супругу и ранивший двух человек.
-
Как артисты защищаются от коронавируса
Хотим мы этого или нет, но коронавирус вносит новые микротренды в жизнь общества. Предприимчивые бизнесмены уже выпускают коллекции масок с дизайнерскими принтами, а страховые агенты предлагают застраховать себя от этого вируса. Особые условия предлагают знаменитостям. Ведь из-за частых перелётов и активной светской жизни они попадают в зону риска.
-
Путин заявил, что 70% населения России — средний класс. Серьезно?!
Президент РФ Владимир Путин привел данные Всемирного банка, согласно методике оценки которого, более 70% граждан России относятся к среднему классу. Об этом глава российского государства сказал в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».
-
Сериал «Сваты 7» без полюбившейся сватьи. Как же так?..
Кто заменит Людмилу Артемьеву в «Сватах 7»? Такие поисковые запросы часто встречаются в сети Интернет. Поклонники жизненного комедийного сериала уже на протяжении долгого времени наблюдают за жизнью экранных героев. Его огромная популярность связана с тем, что в фильме показана жизнь обычных людей — их быт и проблемы, которые так близки каждому.
-
Из галереи в Оксфорде украли три ценных картины
Колледж Крайст-черч — один из самых крупных колледжей Оксфордского университета — сообщил, что из его картинной галереи были украдены три произведения искусства XVI и XVII веков. В случае продажи этих картин на открытом рынке вместе они стоили бы не менее десяти миллионов фунтов стерлингов.
-
Для российской экономики определили четыре вызова. Справится ли?..
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов обозначил 4 основных вызова, с которыми столкнулась в настоящее время российская экономика. Об этом он рассказал 17 марта на совещании президента РФ Владимира Путина с членами кабмина.
-
Наши школы: и коронавирус несет опасность, и дистанционное обучение тоже
Из-за китайской инфекции российским школьникам рекомендовано перейти на дистанционное обучение. Вот только в нашей стране это худшее из решений.
-
Россиян попросили не сеять продовольственную панику
Президент РФ Владимир Путин призвал россиян не покупать впрок продукты питания. Он заверил, что ситуация с поставками в магазины надежная. (Хочется верить, что все так и есть, но, тем не менее, смутное беспокойство в душе все равно есть... прим. МГ.)