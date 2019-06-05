Уверяют, что поиск шпаргалок на ЕГЭ делается "не за деньги"

Рособрнадзор опроверг появившуюся ранее в ряде СМИ информацию о том, что общественным наблюдателям на Едином госэкзамене (ЕГЭ) платят за обнаруженные у выпускников шпаргалки.

В ведомстве подчеркнули, что информацию о «вознаграждении» не соответствует действительности, сообщает «Интерфакс». Принятие мер к тем, кого поймали со шпаргалками на ЕГЭ, также не относится к компетенции наблюдателей, добавили в Рособрнадзоре. При этом в службе подтвердили, что общественными наблюдателями работают студенты вузов, а некоторые вузы включают эту работу в свои программы-практики, так что количество наблюдателей ежегодно увеличивается.

Ранее в эфире «Эха Москвы» руководитель образовательного центра по подготовке к ЕГЭ Александр Скаковский рассказал, что наблюдателям на ЕГЭ платят деньги за выявленные шпаргалки.

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По инф. rosbalt.ru

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