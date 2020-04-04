Ювелирные украшения в форме коронавируса не желаете? Уже есть такие

Костромские ювелиры выпустили новый вид украшений из драгоценных металлов в форме коронавируса. Товар вызвал большой спрос в России и за рубежом на фоне пандемии COVID-19.

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Как рассказал «РГ» руководитель ювелирного бренда Павел Воробьев, к разработке кулона в форме коронавируса дизайнеры приступили еще несколько месяцев назад.

Модель была выпущена, когда вирус еще только начался в Китае — в начале этого года. Для нас это не хайп, не попытка заработать на вирусе, а естественная часть нашей работы: наш бренд специализируется на изготовлении изделий на медицинскую и научную тематику. У нас все украшения такого плана. Есть и вирусы, и бактерии, и молекулы, и гены, и антигены, и бактериофаги. Для нас было обычным делом изготовить несколько новинок на эту тему. Дальше будут другие изделия, которые будут символизировать победу над вирусом, — пояснил Воробьев.

Он уточнил, что заняться производством украшений на медицинскую тему решил пять лет назад.

— Несколько лет назад я заболел и таким образом решил отблагодарить врачей, которые меня вылечили. Это стало началом бренда, — рассказал ювелир.

По его словам, в период эпидемии большинство ювелиров переживают кризисный спад производства. Но для костромских дизайнеров заказы на украшения в виде коронавируса из золота и серебра сейчас достигли доли в 50 процентов от общего количества.

— Нам повезло. И из США и по России много заказов. В основном, через интернет. Доставку мы осуществляем при помощи курьеров, бесконтактным способом, чтобы не подвергать людей опасности, — говорят на предприятии.

В ответ на обвинения в попытке «срубить денег на вирусе» костромичи возражают, что кулон необычной формы — это их способ поддержки врачей.

— В основном все восприняли это адекватно. Врачи нас поблагодарили. Срубить денег — это когда кто-то искусственно повышает цену на продукты и жизненно важные вещи. Это неблагочестиво. А мы из чистого металла сделали талисман-оберег — чтобы люди улыбнулись. Талисман из серебра продается по цене 1000 рублей — это примерно в два раза ниже обычной цены. Мы специально сделали это, — рассказал Павел Воробьев.

Помимо России и США, заказы на золотой и серебряный «коронавирус» поступают из Польши, Германии, с Украины. На этой неделе, объявленной в России нерабочей, пробирная палата закрыта, клеймение изделий из золота приостановлено. Но изготовление украшений из серебра весом до трех граммов продолжается, поскольку закон это позволяет. Производители не обязаны возить их в пробирную палату. На каждом «коронавирусе» костромские ювелиры ставят именник и свое фирменное клеймо.

— Подделок мы не боимся. У нас товарный знак зарегистрирован. На контент у нас есть авторские права. Мы не можем защитить дизайн. Несомненно, его у нас украдут. Но это займет время: модель непростая, копию не снимешь с оригинала — надо заново строить 3D-модель. Но мы знаем, что мы первые и, имея аудиторию в 100 тысяч человек, нам легче о себе заявить, — считает глава компании.

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