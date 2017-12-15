Утолить жажду запретов

Депутаты предлагают запретить один из наиболее эффективных способов выколачивания долгов по квартплате - отключение водоснабжения и водоотведения, пишет "Российская газета".

Сегодня в России участились случаи, когда управляющие компании без суда и следствия ставят заглушки на систему канализации в квартирах должников по оплате услуг. "На самом деле, по санитарным нормам делать это категорически запрещено", - пояснила "Российской газете" председатель Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская, один из авторов внесенного в Думу проекта поправок в Жилищный кодекс.

Аргументы следующие. Во-первых, такие жесткие меры делают жилое помещение непригодным для проживания, а если человек не может жить в своей квартире, то это уже нарушение его конституционных прав. Во-вторых, весь дом в итоге может стать аварийным. В-третьих, страдают соседи должника, так как из-за неработающей канализации в одной квартире появляется неприятный запах и антисанитария во всем подъезде.

Бывает, что управляющие компании ограничивают и подачу холодной воды, но это происходит реже, так как довольно сложно в исполнении.

При этом, как поясняет Галина Хованская, должники обращаются в суды, и они встают на их сторону, признавая отключение водоотведения неправомерным.

"В подобных действиях не учитываются ни права и интересы граждан, ни причины образования задолженности, - считает Галина Хованская. - А они могут быть разными: и потому, что у людей нет денег, и потому, что человек мог оказаться в больнице или уехать по объективным причинам. В каждом конкретном случае необходимо разбираться. Поэтому я и мои коллеги настаиваем на избавлении граждан от избыточных "коммунальных" санкций. И будем добиваться их законодательного запрета".

Есть и противоположная позиция: у управляющих компаний сегодня недостаточно механизмов для воздействия на должников. "Злостных неплательщиков в стране около 5 процентов, все остальные платят за услуги ЖКХ, - считает исполнительный директор центра "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева. - Но за тех, кто не платит, это вынуждены делать их соседи, так как управляющие компании в итоге разбрасывают долги на всех остальных".

При этом Разворотнева считает, что ограничения - не такая уж массовая практика, так как в России много старых домов, в инженерных системах которых невозможно поставить никакие заглушки. В отношении должников, которые сознательно ни за что не платят, надо действовать более жестко: временно выселять, пока не погасят долги, предлагает Разворотнева. К тому же при образовании задолженности жильцам сначала направляются уведомления о принятии мер. Специалисты минстроя изучали портрет неплательщика и пришли к выводу, что не платят в основном либо асоциальные категории населения, либо владельцы так называемых инвестиционных квартир. Тем не менее оплата ЖКХ остается одной из самых болезненных тем для людей, поскольку тарифы на коммуналку постоянно растут. В этом году с 1 июля они выросли на 4 процента.

Между тем

Минстрой вместе с Федеральной антимонопольной службой проверит факты завышения коммунальных платежей. Об этом заявил глава министерства Михаил Мень, реагируя на поручения по контролю за тарифами в сфере ЖКХ, которые озвучил президент России Владимир Путин 14 декабря в рамках большой пресс-конференции.

В ближайшее время будет ужесточен контроль за управляющими компаниями, в частности, исключение их из цепочек посредников. От регионов также будут требовать безусловного исполнения всех принимаемых решений, включая ограничение роста платы за услуги ЖКХ.

Также минстрой предлагает утвердить федеральную методику определения платы за обязательные жилищные услуги с ограничением ее роста. Преодолевать ограничения смогут сами собственники жилья с участием представителей муниципалитетов. Но для этого потребуется собрать повышенный кворум участия. Сейчас плата за жилищные услуги утверждается самими собственниками либо используются ставки, утвержденные муниципалитетами.

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