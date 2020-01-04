«Утечка» видео избиения заключенных в кемеровском СИЗО дала толчок к служебному расследованию

После появления в СМИ видеозаписи, на которой сотрудники кемеровской колонии избивают заключенных СИЗО, возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия).

По версии СУ СК РФ по Кемеровской области, весной 2017 года при выведении из помещения камеры содержащихся в ней лиц для обыска и досмотра сотрудники колонии наносили заключенным удары руками по голове.

Следственная группа уже побывала в колонии и установила личности некоторых сотрудников, которые участвовали в избиении. Сотрудники СИЗО № 4 города Анжеро-Судженска допрошены, также установлено, что в этот день в СИЗО работали приданные силы ЛИУ-21 города Тайги. Их личности устанавливаются.

Расследование уголовного дела продолжается. С участием администрации СИЗО № 4 и ЛИУ -21 будут проведены следственные действия, которые позволят установить обстоятельства произошедшего.

Как к этому относиться? Да, жестокие нравы в российской правоохранительной системе широко известны (а в России редко какой семьи не касались злоключения подобного рода - иногда справедливо, иногда по облыжным обвинениям... "от тюрьмы да от сумы не зарекайся", как говорится). Но находятся люди, которые не верят в случаи пыток в исправительных учреждениях, считают их поклепом - ну, вот вам видеосвидетельство. Однако, гораздо опасней не наивный идеализм - а оправдание подобных жестокостей. Мол, "с преступниками так и надо". Нет, это недопустимо - и потому, что у "зэков" (а тем более лиц, еще только находящихся под следствием!) есть весь объем гражданских и человеческих прав. А еще потому, что избыточно-жестокая среда "исправительных учреждений" - уносит всяческую надежду на "исправление". Из тюряг выходят еще более озлобленные на весь мир люди, всегда готовые на рецидив...

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ