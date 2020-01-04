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«Утечка» видео избиения заключенных в кемеровском СИЗО дала толчок к служебному расследованию
По инф. rosbalt.ru   
04 Января 2020 г.
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После появления в СМИ видеозаписи, на которой сотрудники кемеровской колонии избивают заключенных СИЗО, возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия).

По версии СУ СК РФ по Кемеровской области, весной 2017 года при выведении из помещения камеры содержащихся в ней лиц для обыска и досмотра сотрудники колонии наносили заключенным удары руками по голове.

Следственная группа уже побывала в колонии и установила личности некоторых сотрудников, которые участвовали в избиении. Сотрудники СИЗО № 4 города Анжеро-Судженска допрошены, также установлено, что в этот день в СИЗО работали приданные силы ЛИУ-21 города Тайги. Их личности устанавливаются.

Расследование уголовного дела продолжается. С участием администрации СИЗО № 4 и ЛИУ -21 будут проведены следственные действия, которые позволят установить обстоятельства произошедшего.

  • Как к этому относиться? Да, жестокие нравы в российской правоохранительной системе широко известны (а в России редко какой семьи не касались злоключения подобного рода - иногда справедливо, иногда по облыжным обвинениям... "от тюрьмы да от сумы не зарекайся", как говорится). Но находятся люди, которые не верят в случаи  пыток в исправительных учреждениях, считают их поклепом - ну, вот вам видеосвидетельство. Однако, гораздо опасней не наивный идеализм - а оправдание подобных жестокостей. Мол, "с преступниками так и надо". Нет, это недопустимо - и потому, что у "зэков" (а тем более лиц, еще только находящихся под следствием!) есть весь объем гражданских и человеческих прав. А еще потому, что избыточно-жестокая среда "исправительных учреждений" - уносит всяческую надежду на "исправление". Из тюряг выходят еще более озлобленные на весь мир люди, всегда готовые на рецидив...

По инф. rosbalt.ru

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