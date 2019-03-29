Утечка информации: вопрос о передаче Исаакиевского собора РПЦ — "закрыт"

Близкий к министерству культуры РФ источник сообщил РБК, что вопрос о передаче Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге Русской православной церкви больше не рассматривается, и «тема закрыта».

По словам источника, для нормальной работы храма (то есть проведения служб) передача собора РПЦ не требуется. «Во-вторых, все стороны пришли к пониманию, что передача Исаакия — не первостепенный вопрос», — добавил собеседник издания.

Срок действия распоряжения о передаче собора РПЦ истек 30 декабря 2018 года, и новой заявки от церкви не поступало, уточнили в пресс-службе комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга.

Против передачи Исаакиевского собора РПЦ массово выступили петербуржцы, что, по словам близкого к правительству источника РБК, и стало главной причиной «закрытия» этой темы.

«Церковь за последние годы получила в собственность много знаковых объектов, в том числе в Санкт-Петербурге. Достаточно вспомнить Смольный собор», — напомнил председатель совета директоров Института социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ) Дмитрий Бадовский.

Polit.ru

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