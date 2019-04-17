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Утечка информации: Валентина Матвиенко может возглавить ПФР
По инф. rosbalt.ru   
17 Апреля 2019 г.
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В ближайшие месяцы спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко может уйти в отставку, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в госструктурах.

Утечка информации: Валентина Матвиенко может возглавить ПФР

По информации источников, Матвиенко обсудит свою отставку с президентом Путиным в мае. Источники заявили газете, что «вероятность ее ухода крайне велика». Предположительно, после ухода с поста она возглавит Пенсионный фонд РФ.

В случае отставки Матвиенко, по сведениям собеседников издания, кресло председателя верхней палаты парламента может занять Сергей Нарышкин, который был спикером Госдумы с 2011 по 2016 годы, а после этого возглавил Службу внешней разведки РФ.

По инф. rosbalt.ru

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