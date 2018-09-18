Услуги согласно оплате

За повторные нарушения в течение года управляющие компании станут лишать права работать с многоквартирными домами. Премьер-министр Дмитрий Медведев вчера на совещании со своими замами заявил, что подписал такое постановление. Другая тема совещания - правила предоставления субсидий в рамках программы поддержки сельскохозяйственного машиностроения. – "Российская газета"

Правительство продолжает наводить порядок в сфере ЖКХ. Особенно в части деятельности управляющих компаний, обслуживающих многоквартирные дома. Дмитрий Медведев вчера на совещании со своими заместителями отметил случаи недолжного выполнения УК своих обязанностей, в результате чего страдают простые граждане, которые не получают оплаченные услуги, оставаясь без света и воды. "Эта практика абсолютно неприемлема, ее нужно прекращать. Для этого усиливается контроль", - заявил он.

Определен перечень нарушений, из-за которых компании будут лишаться права управления домом

В частности, премьером подписано постановление, которое уточняет правила работы управляющих компаний. "Определен перечень нарушений, из-за которых компании будут лишаться права управления домом в случае, если одна и та же проблема будет выявлена повторно в течение года. За всеми этими фактами жилищные инспекции должны следить очень внимательно", - рассказал глава кабмина.

К грубым нарушениям отнесены: ненадлежащее содержание систем внутреннего газового оборудования, нарушения при эксплуатации лифтов, наличие задолженности перед ресурсоснабжающей организацией в течение двух месяцев, непроведение испытаний систем отопления, ненадлежащее содержание имущества многоквартирного дома и нарушения правил предоставления коммунальных услуг, повлекшие за собой угрозу для жизни или здоровья жильцов.

Другим подписанным документом премьер-министр уточнил правила предоставления субсидий в рамках программы поддержки сельскохозяйственного машиностроения. На эти цели в бюджете заложено 10 миллиардов рублей. "В первую очередь мы стимулируем покупателей, - подчеркнул Медведев. - Для некоторых регионов увеличиваем размер скидки и субсидии при покупке, при заключении договора лизинга на поставку сельхозтехники. Скидки вырастут с 15 и 20 процентов до 25 и 30 процентов". Это коснется Дальнего Востока, Сибири, Крыма, Калининграда, куда доставлять машины и оборудование недешево.

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