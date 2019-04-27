Усилилась полемика вокруг геноцида армян в 1915 году

"Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил Францию, которая намерена содействовать признанию геноцида армян преступлением против человечности", - пишет корреспондент Le Monde в Стамбуле Мари Жего.

"Оскорбленный решением Франции сделать 24 апреля национальным днем памяти геноцида армян, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган стал поносить "любителей поучать", в том числе Францию, обвинив их в том, что "у них самих есть кровавое прошлое", - говорится в статье.

Выступая в среду 24 апреля в своем дворца в Бестепе, в Анкаре, где он проводил симпозиум по архивам и историческим исследованиям, Эрдоган обрушился на Францию: "Нам очень хорошо известно, кто убил 800 тысяч человек в Руанде во время геноцида, двадцать пять лет назад. Виновниками были французы. И теперь Франция смеет нас учить!"

"Странам, которые "сеют смуту своими утверждениями о так называемом геноциде армян, особенно Франции", было предложено ознакомиться с османскими архивами", - передает Le Monde. "Нам нечего скрывать", - сказал Эрдоган.

В своем аккаунте в Twitter глава турецкого государства изложил свое видение событий 1915 года: "Перемещение армянских повстанцев и их последователей, убийц мусульман, в том числе женщин и детей, в восточную Анатолию было самым разумным решением для той эпохи".

"Премьер-министр Франции Эдуар Филипп, который в среду в Париже принял участие в первом дне памяти жертв геноцида, отреагировал, заявив, что "Франция не позволит себя напугать никакой ложью, никаким давлением" и что она "намерена способствовать признанию геноцида армян преступлением против человечности, против цивилизации".

"По оценкам историков, во время Первой мировой войны было осуществлено организованное убийство полутора миллионов армян Османской империи. Анкара опровергает эти цифры, ссылаясь на взаимное массовое истребление в хаосе войны", - сообщает автор статьи.

"Сто четыре года спустя после этих событий турецкие чиновники и слышать не хотят о геноциде, хотя многие историки и около двадцати стран признали целенаправленный характер преследования армян в период с 1915 по 1917 год", - пишет Le Monde.

"Многочисленные документы свидетельствуют о том, что мужчин арестовывали и убивали, в то время как женщин, стариков и детей депортировали в пустыни Месопотамии в ходе "маршей смерти", - указывает Жего.

"На сегодняшний день у Анкары и Еревана нет дипломатических отношений, и общая граница между двумя странами закрыта", - говорится в статье.

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Напомним, что кровавые страницы прошлого - постоянно всплывают в памяти нынешних поколений, препятствуют взаимопониманию стран и народов, становятся фактором политики. Иногда речь может идти о драмах многовековой давности... Умные и дальновидные политики, при этом, стараются сгладить моральную вину своих предков, признавая ошибки и не боясь "потери лица". Из наших недавних публикаций такого рода можно вспомнить:

Перевод Inopressa.ru

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