Ушла из жизни звезда Золотого века Голливуда Дорис Дэй

Звезда американского кино 60-х годов Дорис Дэй умерла на 98-м году жизни, пишет TMZ со ссылкой на ее фонд защиты животных. Отмечается, что одна из самых известных американских певиц скончалась в своем доме в Калифорнии в окружении близких.

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- У Дэй было прекрасное здоровье для ее возраста, пока недавно она не получила серьезное воспаление легких, которое и стало причиной ее смерти, — сообщили в фонде.



Дэй была самой известной женщиной-кинозвездой в начале 1960-х годов, а на 2012 год стояла на шестом месте среди кассовых исполнителей. Она была разноплановой актрисой, с успехом снималась в мюзиклах, комедиях, драмах. В 1956 году она снялась в фильме Альфреда Хичкока «Человек, который слишком много знал», а позже — в романтических комедиях «Интимный разговор» и «Подвинься, дорогая», которые имели небывалый успех.



Дорис Дэй стала лауреатом премии «Grammy Lifetime Achievement Award» и «Legend Award» от Общества певцов, премии Сесиля Б. Де Милля за достижения жизни в кино, премии Лос-Анджелесской ассоциации кинокритиков за достижения в карьере. В 1960 году она была номинирована на Оскар за лучшую женскую роль. В 2004 году получила Президентскую медаль свободы.

Polit.ru

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