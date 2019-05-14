ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Ушла из жизни звезда Золотого века Голливуда Дорис Дэй
По инф. Polit.ru   
14 Мая 2019 г.
Изменить размер шрифта

Звезда американского кино 60-х годов Дорис Дэй умерла на 98-м году жизни, пишет TMZ со ссылкой на ее фонд защиты животных. Отмечается, что одна из самых известных американских певиц скончалась в своем доме в Калифорнии в окружении близких.

Ушла из жизни звезда Золотого века Голливуда Дорис Дэй

- У Дэй было прекрасное здоровье для ее возраста, пока недавно она не получила серьезное воспаление легких, которое и стало причиной ее смерти, — сообщили в фонде.

Дэй была самой известной женщиной-кинозвездой в начале 1960-х годов, а на 2012 год стояла на шестом месте среди кассовых исполнителей. Она была разноплановой актрисой, с успехом снималась в мюзиклах, комедиях, драмах. В 1956 году она снялась в фильме Альфреда Хичкока «Человек, который слишком много знал», а позже — в романтических комедиях «Интимный разговор» и «Подвинься, дорогая», которые имели небывалый успех.

Дорис Дэй стала лауреатом премии «Grammy Lifetime Achievement Award» и «Legend Award» от Общества певцов, премии Сесиля Б. Де Милля за достижения жизни в кино, премии Лос-Анджелесской ассоциации кинокритиков за достижения в карьере. В 1960 году она была номинирована на Оскар за лучшую женскую роль. В 2004 году получила Президентскую медаль свободы.

Polit.ru

  • In memoruim: еще о некоторых утратах последнего времени — по ссылке

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 