Ушла из жизни Татьяна Кузнецова — соратница Валентины Терешковой

На 78-м году жизни скончалась подполковник ВВС в отставке, космонавт-испытатель 1-го отряда Центра подготовки космонавтов (ЦПК) ВВС Татьяна Кузнецова. Об этом сообщили в пресс-службе ЦПК.

Кузнецова ушла из жизни 28 августа, но стало об этом известно только сегодня.

«Руководство Центра подготовки космонавтов, летчики-космонавты СССР и РФ, жители Звездного городка, Совет ветеранов общественной организации „Ветераны Звездного городка“ выражают глубокие соболезнования родным и близким Татьяны Дмитриевны. Светлая память о ней навсегда останется в сердцах друзей и товарищей по службе», — отмечается в сообщении.

Татьяна Кузнецова родилась 14 июля 1941 года в Москве. Она проходила подготовку в первом отряде Центра подготовки космонавтов (ЦПК) вместе с Валентиной Терешковой. В 1961 году стала абсолютной чемпионкой города Москвы по парашютному спорту.

По инф. rosbalt.ru

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