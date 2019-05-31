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Ушла из жизни супруга Юрия Соломина
По инф. rosbalt.ru   
31 Мая 2019 г.
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Известный актер и режиссер Юрий Соломин овдовел. Его супруга Ольга, заслуженный деятель искусств РФ, скончалась еще 27 мая, но известно об этом стало лишь недавно. О кончине Ольги Соломиной сообщили ее коллеги по Щепкинскому училищу, где она преподавала.

 

Ушла из жизни супруга Юрия Соломина

«27 мая ушла из жизни профессор кафедры мастерства актера, художественный руководитель четвертого курса Соломина Ольга Николаевна», — говорится в сообщении театрального училища, в котором также отмечается, что Ольга Соломина  воспитала целую плеяду артистов.

Известно, что простились с женой Юрия Соломина на Ермоловской сцене. Официально причина смерти Соломиной не называется. Сам Юрий Мефодьевич пока не комментирует свою утрату.

По инф. rosbalt.ru

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