Ушла из жизни супруга Юрия Соломина

Известный актер и режиссер Юрий Соломин овдовел. Его супруга Ольга, заслуженный деятель искусств РФ, скончалась еще 27 мая, но известно об этом стало лишь недавно. О кончине Ольги Соломиной сообщили ее коллеги по Щепкинскому училищу, где она преподавала.

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«27 мая ушла из жизни профессор кафедры мастерства актера, художественный руководитель четвертого курса Соломина Ольга Николаевна», — говорится в сообщении театрального училища, в котором также отмечается, что Ольга Соломина воспитала целую плеяду артистов.



Известно, что простились с женой Юрия Соломина на Ермоловской сцене. Официально причина смерти Соломиной не называется. Сам Юрий Мефодьевич пока не комментирует свою утрату.

По инф. rosbalt.ru

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