Ушла из жизни советская балерина Марина Померанцева

На 99-м году жизни скончалась Марина Андреевна Померанцева, советская балерина и преподаватель Академии им. А.Я.Вагановой. Информацию об этом в социальных сетях опубликовали ее ученики.

«Соболезную! Светлая память лучшему педагогу! Марина Андреевна была истинным последователем Вагановской школы, благодаря ее требовательности и терпению состоялись многие лучшие балерины!» — пишут в комментариях пользователи.

Марина Померанцева родилась 21 января 1922 года в Петрограде. Она окончила Ленинградское хореографическое училище, была ученицей А.Вагановой. С 1940 года Померанцева танцевала в Театре оперы и балета имени С. М. Кирова, а с 1941 по 1942 год — в танцевальной группе ансамбля Балтфлота. В последние годы войны она танцевала в московском Большом театре.

После окончания артистической карьеры Марина Померанцева преподавала классический танец в Академии им. А.Я.Вагановой. Среди самых известных театральных работ: роль царицы бала в «Медном всаднике», Нимфы в «Фаусте» и Оксаны в произведении «Тарас Бульба».

По инф. rosbalt.ru

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