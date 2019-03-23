ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Ушла из жизни певица Валентина Дворянинова
По инф. СМИ   
23 Марта 2019 г.
Изменить размер шрифта

Советская певица Валентина Дворянинова умерла на 92-м году жизни.  По словам ее подруги Ольги Диктович, артистка умерла в одном из частных подмосковных пансионатов для пожилых людей, где она находилась последнее время.

Советская певица Валентина Дворянинова умерла на 92-м году жизни.

Валентина Дворянинова в 1964 году записала песню из телепередачи «Спокойной ночи малыши». Шесть лет она была солисткой оркестра Олега Лундстрема, сотрудничала с классиками советской песни Яном Френкелем, Андреем Петровым и Андреем Эшпаем.

Певица также известна по шлягерам «Калина красная», «Карелия», «Как тебе служится», «Линахамари».

Прощание с певицей пройдет 25 марта в зале Митинского крематория, сообщает «Российская газета».

  • In memoruim: еще о некоторых утратах последнего времени — по ссылке

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 