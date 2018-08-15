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Ушла из жизни оперная дива Валентина Левко
По инф. rosbalt.ru   
15 Августа 2018 г.
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in memorium

В Москве на 93-м году жизни умерла оперная певица Валентина Левко.

levko valentina 90

Как сообщила пресс-служба Большого театра, артистка скончалась во вторник вечером после продолжительной тяжелой болезни. Ее похоронят на Троекуровском кладбище. Прощание, скорее всего, пройдет в Академии им. Гнесиных.

Валентина Левко — народная артистка РСФСР. В 1948 году окончила музыкальное училище им. Гнесиных. В 1960 году стала солисткой Большого театра. Ее голос звучит в том числе в таких фильмах, как «Свадьба в Малиновке» и «Простая история».

По инф. rosbalt.ru

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