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Ушла из жизни Нина Соротокина — автор идеи знаменитых "Гардемаринов"
По инф. rosbalt.ru   
08 Мая 2019 г.
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Не стало российской писательницы Нины Соротокиной, по произведениям которой были поставлены картины про гардемаринов. Автор исторических романов ушла в возрасте 84 лет. О ее кончине сообщила актриса и кинорежиссер Светлана Дружинина.

Ушла из жизни Нина Соротокина — автор идеи знаменитых "Гардемаринов"

«Скончалась Нина Соротокина, автор книги „Трое из навигацкой школы“, по которой был написан сценарий первых гардемаринов», — отмечено в Instagram создательницы «Гардемаринов, вперед!».

Соротокина была уроженкой Свердловской области, долгое время проживала в Троицке, который ныне входит в состав Москвы.

По инф. rosbalt.ru

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