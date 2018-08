Ушла из жизни «королева соула» Арета Франклин

Мировые знаменитости скорбят в связи со смертью «королевы соула» Ареты Франклин. Свои соболезнования они выражают в соцсетях.

Так, актриса и певица Барбра Стрейзанд посетовала, что без Ареты Франклин «трудно представить мир». «Она не только была невероятно блестящей исполнительницей, ее приверженность (защите) гражданских прав произвела на мир неизгладимое впечатление», — призналась актриса.

This photo was taken in 2012 when Aretha & I performed at a tribute celebration for our friend Marvin Hamlisch. It’s difficult to conceive of a world without her. Not only was she a uniquely brilliant singer,but her commitment to civil rights made an indelible impact on the world pic.twitter.com/Px9zVB90MM — Barbra Streisand (@BarbraStreisand) August 16, 2018

«Я сижу и молюсь о чудесном золотом духе Ареты Франклин», — написала американская певица Дайана Росс.

I’m sitting in prayer for the wonderful golden spirit Aretha Franklin. — Ms. Ross (@DianaRoss) August 16, 2018

По словам Пола Маккартни, «память о ее величии как музыканта и прекрасного человека будет жить с нами вечно».

Let’s all take a moment to give thanks for the beautiful life of Aretha Franklin, the Queen of our souls, who inspired us all for many many years. She will be missed but the memory of her greatness as a musician and a fine human being will live with us forever. Love Paul pic.twitter.com/jW4Gpwfdts — Paul McCartney (@PaulMcCartney) August 16, 2018

Элтон Джон назвал ушедшую из жизни певицу «величайшей исполнительницей соула всех времен». «Я обожал ее и боготворил ее талант», — написал певец и добавил, что Франклин «будет не хватать всему миру».

The loss of @ArethaFranklin is a blow for everybody who loves real music: Music from the heart, the soul and the Church. Her voice was unique, her piano playing underrated – she was one of my favourite pianists. pic.twitter.com/ug5oZYywAz — Elton John (@eltonofficial) August 16, 2018

Пуэрториканский певец Рики Мартин отметил: «Сегодня мы потеряли одну из великих. Никто не был подобен ей. (Она была) так важна для музыки, культуры, гражданских прав».

Today we have lost one of the greatest. She will always be remembered and admired. Aretha Franklin, rest in peace. We love you. — Ricky Martin (@ricky_martin) August 16, 2018

Певица Fergie считает голос Ареты Франклин «легендарным». По ее словам, он «воспарил прямо к Богу».

RESPECT. Her legendary voice came straight from God. Now her soul is with Him. Thank you Aretha. pic.twitter.com/Zhm1faBhX1 — Fergie (@Fergie) August 16, 2018

Кристина Агилера считает, что певица была «вдохновением для столь многих, без сомнения королевой».

Aretha was such a timeless inspiration to me and so many others, the ultimate queen, thank you for the gift of your voice, music and unshakeable soul pic.twitter.com/me3FXBY4WZ — Christina Aguilera (@xtina) August 16, 2018

По словам Селин Дион, Арета Франклин была «самой проникновенной и вдохновляющей певицей нашего времени».

Среди почтивших память актрисы — президент США Дональд Трамп, а также экс-президенты Барак Обама и Билл Клинтон с супругами.

«Королева соула Арета Франклин умерла. Она была великой женщиной, с великолепным даром от бога — ее голосом. Нам будет не хватать ее!» — написал Трамп в своем Twitter.

The Queen of Soul, Aretha Franklin, is dead. She was a great woman, with a wonderful gift from God, her voice. She will be missed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 16, 2018

Ранее сегодня стало известно, что легенда ритм-энд-блюза и соула, американская певица Арета Франклин ушла из жизни в 76 лет. Как сообщили родственники певицы, она умерла в своем доме в Детройте, штат Мичиган, в окружении близких. Сообщалось также, что причиной смерти стал рак поджелудочной железы, диагностированный у Франклин еще в 2010 году.

По инф. rosbalt.ru

