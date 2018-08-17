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Ушла из жизни «королева соула» Арета Франклин
По инф. rosbalt.ru   
17 Августа 2018 г.
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in memorium

Мировые знаменитости скорбят в связи со смертью «королевы соула» Ареты Франклин. Свои соболезнования они выражают в соцсетях.

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Так, актриса и певица Барбра Стрейзанд посетовала, что без Ареты Франклин «трудно представить мир». «Она не только была невероятно блестящей исполнительницей, ее приверженность (защите) гражданских прав произвела на мир неизгладимое впечатление», — призналась актриса.

«Я сижу и молюсь о чудесном золотом духе Ареты Франклин», — написала американская певица Дайана Росс.

По словам Пола Маккартни, «память о ее величии как музыканта и прекрасного человека будет жить с нами вечно».

Элтон Джон назвал ушедшую из жизни певицу «величайшей исполнительницей соула всех времен». «Я обожал ее и боготворил ее талант», — написал певец и добавил, что Франклин «будет не хватать всему миру».

Пуэрториканский певец Рики Мартин отметил: «Сегодня мы потеряли одну из великих. Никто не был подобен ей. (Она была) так важна для музыки, культуры, гражданских прав».

Певица Fergie считает голос Ареты Франклин «легендарным». По ее словам, он «воспарил прямо к Богу».

Кристина Агилера считает, что певица была «вдохновением для столь многих, без сомнения королевой».

По словам Селин Дион, Арета Франклин была «самой проникновенной и вдохновляющей певицей нашего времени».

 

Среди почтивших память актрисы — президент США Дональд Трамп, а также экс-президенты Барак Обама и Билл Клинтон с супругами.

«Королева соула Арета Франклин умерла. Она была великой женщиной, с великолепным даром от бога — ее голосом. Нам будет не хватать ее!» — написал Трамп в своем Twitter.

Ранее сегодня стало известно, что легенда ритм-энд-блюза и соула, американская певица Арета Франклин ушла из жизни в 76 лет. Как сообщили родственники певицы, она умерла в своем доме в Детройте, штат Мичиган, в окружении близких. Сообщалось также, что причиной смерти стал рак поджелудочной железы, диагностированный у Франклин еще в 2010 году.

По инф. rosbalt.ru

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