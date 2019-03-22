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Ушла из жизни киноактриса Маргарита Жарова
По инф. rosbalt.ru   
22 Марта 2019 г.
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Ушла из жизни актриса кино Маргарита Жарова. Ей было 93 года, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Ушла из жизни актриса кино Маргарита Жарова. Ей было 93 года

Отмечается, что в последние годы актриса тяжело болела.

Жарова поступила во ВГИК в 1944 году, училась на курсе Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Наибольшую известность ей принесла роль Клавдии Ковалевой в фильме «Молодая гвардия». За свою карьеру Жарова сыграла около 80 эпизодических ролей. Среди ее лучших работ — роли Зины («Доброе утро»), жены Бондаренко («К Черному морю»), Сони («Неподдающиеся»), Нельки («Карьера Димы Горина»), Ксении Шаловой («На семи ветрах»), Глафиры («Товарищ Арсений»).

Жарова работала на киностудии «Мосфильм», а с 1959 года — на киностудии имени Горького, служила в Московском театре «Киноактер» и до последних дней снималась в кино.

  • In memoruim: еще о некоторых утратах последнего времени — по ссылке

По инф. rosbalt.ru

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