Ушла из жизни историк Средневековья Наталия Басовская

В Москве умерла известный советский и российский историк-медиевист, специалист по истории средних веков Западной Европы Наталия Басовская. О кончине доктора исторических наук сообщила «Эху Москвы» декан факультета журналистики РГГУ Наталия Макарова.

Басовской было 78 лет. О причине смерти пока ничего не сообщается.

Наталия Басовская — доктор исторических наук, профессор, автор более 150 работ. Выступала в теле— и радиоэфире как историк. На «Эхе Москвы» вместе с Алексеем Венедиктовым вела исторические передачи «Не так» и «Все так».

Занималась проблемами истории международных отношений в Западной Европе XII—XV вв., политической истории Англии и Франции, истории исторической науки.

По инф. rosbalt.ru

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