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Ушла из жизни французская актриса и певица Сюзи Делер. Ей было 102 года

По инф. Российской газеты   
19 Марта 2020 г.
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Французская актриса и певица Сюзи Делер скончалась в доме престарелых на 103-м году жизни.

Актриса и певица Сюзи Делер умерла в доме престарелых

Об этом сообщает France 24 со ссылкой на близкий к семье артистки источник. Делер умерла в ночь с воскресенья на понедельник. Причина смерти не указана.

Сюзи Делер (Сюзанна Пьеретта Делер) родилась 31 декабря 1917 года в Париже. Артистическую карьеру начинала в парижских мюзик-холлах и кабаре.

На экранах — с 1931 года. Работала с Анри-Жоржем Клузо, своим любовником, Рене Клеманом, Лукино Висконти, Жераром Ури.

Среди лент — «Убийца живет в доме… № 21», «Набережная Орфевр», «Приключения раввина Якова», «Рокко и его братья», «Дамский портной», «Утопия». Выступала в театре — на опереттах Оффенбаха «Перикола» и «Парижская жизнь», чеховском «Медведе».

В 1942-м году, во время нацисткой оккупации, Делер в составе группы французских актеров была приглашена немцами посетить киностудии Мюнхена и Берлина. За что после окончания войны была отстранена от работы на три месяца.

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