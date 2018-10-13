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Ушла из жизни актриса Маргарита Юрьева

По инф. rosbalt.ru   
13 Октября 2018 г.
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Народная артистка РСФСР Маргарита Юрьева скончалась на 94-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Московского художественного академического театра им. М.Горького.

«Сегодня, 12 октября 2018 года, после тяжелой болезни на 94-м году жизни скончалась Маргарита Валентиновна Юрьева, замечательная русская актриса, всю жизнь отдавшая Художественному театру, его гордость, его достоинство, его высота», — указано в сообщении.

Прощание с Маргаритой Юрьевой пройдет в фойе театра во вторник, 16 октября. О времени прощания и месте похорон пока ничего не сообщается.

Маргарита Юрьева родилась 11 мая 1925 года в Подольске. Она являлась ветераном Великой Отечественной войны.

Актриса стала одной из первых выпускников Школы-студии МХАТ. В 1947 году стала играть на сцене МХАТ им. Горького. Ее учителями были советские актеры и режиссеры Виктор Станицын, Михаил Кедров, Борис Ливанов, Иосиф Раевский, Алла Тарасова и другие. В театре она сыграла более 35 ролей.

Актриса также сыграла в таких фильмах, как «Искатели», «Сельская учительница», «Урок жизни» и фильмах-спектаклях «Три сестры», «Враги» и других.

По инф. rosbalt.ru

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