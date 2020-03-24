Ушла из жизни актриса и «мисс Италия 47» Лучия Бозе

23 марта от коронавирусной пандемии ушла из жизни итальянская актриса Лучия Бозе. Она была "Мисс Италия 47" и по популярности не уступала ни Джине Лоллобриджиде, ни Софи Лорен.

Актриса скончалась на 90-м году в одной из больниц Сеговии (Испания), куда она попала на фоне обострившейся пневмонии, спровоцированной коронавирусом.

Лучия Бозе снималась в картинах легендарных итальянских режиссеров: Феллини, Антониони и братьев Тавиани.

Немного биографии актрисы:

В юности Лучия работала в одной из миланских пекарен, пока в 1947 году не стала победительницей на конкурсе красоты «Мисс Италия».

Кинодебют состоялся в 1950 году в фильме Де Сантиса «Нет мира под оливами». В том же году она сыграла Паолу Молон в фильме Микеланджело Антониони «Хроника одной любви». В 1953 году Антониони вновь пригласил Лючию уже на роль Клары Манни в фильм «Дама без камелий».

Её карьера продолжала активно развиваться до 1956 года, пока Лючия не вышла замуж за испанского матадора Луиса Мигеля Домингина и через четыре года оставила карьеру. Последним фильмом этого времени с участием Лючии стал «Завещание Орфея» (1960) Ж. Кокто.

Последующие годы она посвятила мужу и воспитанию детей — Мигеля, Паолы и Лючии.

В кино она вернулась в конце 1960-х годов, появившись в фильме Феллини «Сатирикон», а затем в картине братьев Тавиани «Под знаком Скорпиона» (1969). С тех пор она периодически появляется в небольших ролях в фильмах Маргерит Дюрас, Жанны Моро, Лилианы Кавани, Даниэля Шмида, Педро Альмодовара, Франческо Рози, Агустина Вильяронги, Ферзана Озпетека и др.

В 2000 году Лючия Бозе осуществила мечту своей юности — в Испании открыла первый в мире Музей ангелов. В экспозиции музея, расположенного в городке Турегано Сеговия, представлено более восьмидесяти работ современных художников из разных стран с изображениями ангелов, а также различные ангельские скульптуры.