Ушёл непобеждённым

На прошлой неделе иркутские поклонники спорта простились с известным мастером греко-римской борьбы, заслуженным работником физической культуры России Фаритом Беймуратовым. Он скончался на 85-м году жизни.

Фарит Нагимович (в центре) с учеником Игорем Нечаевым и сыном Тимуром после награждения премией ЗСО, 2013 год Фото из архива семьи БАЙМУРАТОВЫХ

Неоднократный победитель и призёр российских и союзных соревнований, участник двух Спартакиад народов России Беймуратов столь же успешно проявил себе на тренерском поприще, воспитав 15 мастеров спорта. Среди них – пятикратный чемпион республики Евгений Михалев. Соратниками Беймуратова были люди с сильными характерами и богатыми биографиями: олимпийский чемпион Константин Вырупаев, чемпион мира Геннадий Сапунов, у которых он многое перенял. Главное – умение побеждать.

Воспитанник ТФК Фарит Беймуратов затем здесь же долгие годы преподавал и был удостоен чести возглавить филиал Российской академии физкультуры и спорта.

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