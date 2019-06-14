Ушёл из жизни знаменитый скульптор Александр Пальмин

В Петербурге после продолжительной болезни умер заслуженный художник РФ, скульптор Александр Пальмин. Ему было 58 лет.

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Как сообщается на сайте Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица, похороны состоятся 14 июня на Пундоловском кладбище в поселке Янино.

Александр Пальмин был ректором ФГБОУ ВО «СПГХПА им. А. Л. Штиглица» с 2009 по 2014 год.

В 2011 году был награжден званием «Почетный работник профессионального образования», а в 2014 году ему было присвоено почетное звание Заслуженного художника Российской Федерации.

Героями его работ были Петр Столыпин, Георгий Жуков, Сергей Королев, Александр Штиглиц. Его барельеф «Смена» установлен на внешней стороне стены Московского кремля в Александровском саду.

Отмечается также, что особое место в творчестве Александра Пальмина занимал монумент «Александр Невский», ставший символом Петербурга, а также рельефы для этого памятника «Невская битва» и «Перенесение мощей Александра Невского».

Одна из последних его работ — памятник солдатам Первой Мировой войны, установленный в Пскове.

In memoruim: еще о некоторых утратах последнего времени — по ссылке

По инф. rosbalt.ru

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