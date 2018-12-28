Ушел из жизни журналист-международник Алексей Букалов

В Риме не стало российского журналиста-международника Алексея Букалова. Он скончался на 80-м году, передает ТАСС.

Букалов был журналистом папского пула в Ватикане. Он написал книгу «С понтификами по белу свету».

В Италии его наградили государственной премией.

По инф. rosbalt.ru

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