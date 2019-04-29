Ушел из жизни создатель самолета "Ил-76" Генрих Новожилов

В возрасте 93 лет ушел из жизни российский авиаконструктор Генрих Новожилов.

Об этом сообщает портал World of Aviation («Мир авиации»).

«О Новожилове останется память, и, конечно, Ил-76 — его главный самолет, снова запущенный в серию спустя сорок с лишним лет после создания», — сказано в сообщении.

Новожилов долгое время — c 1970 по 2005 год был главным конструкторм на авиапредприятии «Ильюшин». В СССР имел звание дважды Героя социалистического труда.

Умер создатель Ил-76 Генрих Новожилов



Дважды Герой Социалистического Труда, почетный генеральный конструктор авиационного комплекса им. Ильюшина, создатель легендарного самолета Ил-76 Генрих Новожилов скончался в воскресенье на 94-м году жизни РИА Новости pic.twitter.com/JP3RUJDnAR — Владимир З. (@VladZinen) 28 апреля 2019 г.

По инф. rosbalt.ru

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