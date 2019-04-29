ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Ушел из жизни создатель самолета "Ил-76" Генрих Новожилов
По инф. rosbalt.ru   
29 Апреля 2019 г.
Изменить размер шрифта

В возрасте 93 лет ушел из жизни российский авиаконструктор Генрих Новожилов.

Ушел из жизни создатель самолета "Ил-76" Генрих Новожилов

Об этом сообщает портал World of Aviation («Мир авиации»).

«О Новожилове останется память, и, конечно, Ил-76 — его главный самолет, снова запущенный в серию спустя сорок с лишним лет после создания», — сказано в сообщении.

Новожилов долгое время — c 1970 по 2005 год был главным конструкторм на авиапредприятии «Ильюшин». В СССР имел звание дважды Героя социалистического труда.

По инф. rosbalt.ru

  • In memoruim: еще о некоторых утратах последнего времени — по ссылке

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 