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Ушел из жизни создатель мини-фигурки человека Lego
|По инф. polit.ru
|24 Февраля 2020 г.
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В городе Хвиде-Санде на западе Дании в возрасте 78 лет умер дизайнер компании-производителя игрушек Lego и создатель знаменитой мини-фигурки человека Йенс Нигард Кнудсен, сообщает агентство France-Presse.
«У него было фантастическое воображение, у него было так много идей», — рассказывает бывший коллега дизайнера Нильс Милан Педерсен.
Йенс Нигард Кнудсен родился в 1942 году. Он работал в Lego с 1968 по 2000 год. В 1970-х годах он придумал знаменитую фигурку «маленького человечка» с подвижными руками и ногами.
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