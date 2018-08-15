Ушел из жизни создатель Чебурашки и просто хороший писатель

Памятник советскому и российскому писателю, сценаристу и поэту Эдуарду Успенскому, скончавшемуся во вторник вечером на 81-м году жизни от рака, может появиться в Москве. Причиной его смерти стало онкологическое заболевание.

Эдуард Успенский умер 14 августа в своем доме в деревне Пучково в Троицком административном округе Москвы. Причиной смерти одного из самых известных российских писателей-сказочников Эдуарда Успенского, скончавшегося на 81-м году жизни, стало онкологическое заболевание.

Как передает АГН «Москва», об этом сообщил друг писателя, бард и композитор Григорий Гладков. «Да, Успенский скончался от рака. Он долго от него лечился в Баден-Бадене», — подтвердил композитор. Смерть писателя подтвердили его дочь и супруга.

«Он был близким другом, надежным, верным, настоящим другом», — сказал также Гладков в беседе с РЕН ТВ, добавив, что Успенский всю жизнь был «примером максимализма и предельной честности в отношениях».

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Памятник Эдуарду Успенскому может появиться в Москве Как передает ТАСС, об этом заявил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов. «Да, конечно памятник Успенскому может появиться в Москве, он достоин этого», — сказал Герасимов. Чиновник добавил, что если такое предложение поступит, то «профильная комиссия, конечно, его рассмотрит».

По инф. rosbalt.ru

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