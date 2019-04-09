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Ушел из жизни советский и российский ракетчик Виктор Благов
По инф. rosbalt.ru   
09 Апреля 2019 г.
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Главный специалист Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Виктор Благов скончался на 84-м году жизни, сообщили в корпорации. О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно.

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Благов работал в «Энергии» с 1959 года, участвовал в проектировании «Востока» и «Восхода» и в подготовке к совместному полету советского «Союза-19» и американского «Аполлона». Затем руководил полетами станций «Салют» и орбитального комплекса «Мир». В последние годы работал над научно-технической координацией и сопровождением работ по МКС. Получал награды от РКК и Роскосмоса, также награжден орденом «Знак Почета», орденомТрудового Красного Знамени.

По инф. rosbalt.ru

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