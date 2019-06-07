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Ушел из жизни снимавшийся в Голливуде актер Александр Кузнецов
По инф. rosbalt.ru   
07 Июня 2019 г.
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Актер Александр Кузнецов скончался в США в возрасте 59 лет. Он был известен зрителям по роли в фильме «Джек Восьмеркин — американец».

Ушел из жизни снимавшийся в Голливуде актер Александр Кузнецов

О смерти актера сообщила в Facebook организатор шоу «Мисс Русскоговорящий Лос-Анджелес» Лика Осипова. По предварительной информации, Кузнецов страдал от онкологического заболевания.

Кузнецов учился в Театральном училище имени Щукина, играл в театре на Малой Бронной. Он исполнил главную роль в фильме Сергея Овчарова «Небывальщина» (1983), а в 1988-м на экраны вышла картина «Джек Восьмеркин — «американец», которая принесла Кузнецову известность. Всего он сыграл в кино более 70 ролей.

Артист также участвовал в ряде проектов в Голливуде, в том числе появился в телесериалах «Беверли-Хиллз, 90210», «Санта-Барбара» и «Военно-юридическая служба». Кроме того, он организовал международную школу актерского мастерства «Кузница Кино и Телевидения».

По инф. rosbalt.ru

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