Ушел из жизни скульптор Владимир Горевой

В Санкт-Петербурге на 75-м году жизни скончался скульптор Владимир Горевой. Трагическое сообщение опубликовано в Instagram-аккаунте Санкт-Петербургского государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина.

Владимир Горевой — скульптор, заслуженный художник РСФСР, академик Российской академии художеств. По специальности работал почти 30 лет. Он является автором многих памятников, установленных как в России так и за границей, в том числе Петру I в Приозерске, императрице Екатерине II в Пушкине, Ольге Берггольц и скульптору Клодту в Петербурге. Горевой участвовал в воссоздании монументальных скульптурных композиций: «Минервы» на главном куполе Академии художеств в Санкт-Петербурге, «Афины» на здании Конногвардейского манежа и «Ковчега» в Никольском морском соборе Кронштадта.

В Институте имени Репина Владимир Горевой руководил кафедрой, преподавал скульптуру и композицию.

По инф. rosbalt.ru

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