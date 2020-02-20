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Ушел из жизни скульптор Анатолий Бичуков

По инф. polit.ru   
20 Февраля 2020 г.
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19 февраля в возрасте 85 лет умер народный художник РСФСР, вице-президент Российской академии художеств, скульптор Анатолий Бичуков, участвовавший в воссоздании убранства храма Христа Спасителя в Москве.

Ушел из жизни скульптор Анатолий Бичуков

В пресс-службе Российской академии художеств отметили, что дата прощания и похорон будут известны позднее.

Бичуков родился 24 мая 1934 года в городе Сталино (Украинская ССР, ныне — город Донецк). В 1951 году, окончив Донецкое архитектурно-художественное училище, по распределению уехал работать в Москву. В 1957 году, после возвращения из армии, стал штатным художником издававшейся в Москве еженедельной газеты «Советский патриот». В 1964 году окончил Московский государственный художественный институт им. Сурикова Академии художеств СССР по специальности «художник-скульптор». Выпускник мастерской народного художника СССР Матвея Манизера.

В Москве находятся такие работы Бичукова, как монумент «Благодарная Россия — солдатам правопорядка, погибшим при исполнении служебного долга» на Трубной площади, композиция «Защитникам земли российской» на Поклонной горе, памятник Сергею Есенину на Тверском бульваре.

  • Памятник Сергею Есенину работы Анатолия Бичукова был открыт в 1995 году

Среди других монументальных работ — гранитный памятник поэту Борису Корнилову, установленный в городе Семенов (Горьковская, ныне — Нижегородская область), памятники «Летчикам — героям гражданской авиации, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годах» во Внуково, «Героям-медикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» в Кисловодске и другие.

Polit.ru

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