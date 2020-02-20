Ушел из жизни скульптор Анатолий Бичуков

19 февраля в возрасте 85 лет умер народный художник РСФСР, вице-президент Российской академии художеств, скульптор Анатолий Бичуков, участвовавший в воссоздании убранства храма Христа Спасителя в Москве.
В пресс-службе Российской академии художеств отметили, что дата прощания и похорон будут известны позднее.
Бичуков родился 24 мая 1934 года в городе Сталино (Украинская ССР, ныне — город Донецк). В 1951 году, окончив Донецкое архитектурно-художественное училище, по распределению уехал работать в Москву. В 1957 году, после возвращения из армии, стал штатным художником издававшейся в Москве еженедельной газеты «Советский патриот». В 1964 году окончил Московский государственный художественный институт им. Сурикова Академии художеств СССР по специальности «художник-скульптор». Выпускник мастерской народного художника СССР Матвея Манизера.
В Москве находятся такие работы Бичукова, как монумент «Благодарная Россия — солдатам правопорядка, погибшим при исполнении служебного долга» на Трубной площади, композиция «Защитникам земли российской» на Поклонной горе, памятник Сергею Есенину на Тверском бульваре.
Памятник Сергею Есенину работы Анатолия Бичукова был открыт в 1995 году
Среди других монументальных работ — гранитный памятник поэту Борису Корнилову, установленный в городе Семенов (Горьковская, ныне — Нижегородская область), памятники «Летчикам — героям гражданской авиации, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годах» во Внуково, «Героям-медикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» в Кисловодске и другие.
19 февраля в возрасте 85 лет умер народный художник РСФСР, вице-президент Российской академии художеств, скульптор Анатолий Бичуков, участвовавший в воссоздании убранства храма Христа Спасителя в Москве.
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