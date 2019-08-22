Ушел из жизни российский вулканолог академик Сергей Федотов

Ушел из жизни в возрасте 88 лет академик Российской академии наук Сергей Федотов. О его кончине сегодня сообщил Дальневосточный Институт вулканологии, который тот возглавлял более 30 лет.

Уточняется, что известный вулканолог скончался после продолжительной болезни 20 августа.

Похороны Федотова состоятся в Москве 23 августа. Место похорон пока не называется.

Сергей Федотов является автором методик долгосрочного прогноза землетрясений, а также исследования механизма вулканической деятельности. Он выпустил более 320 печатных научных работ. Федотов руководил единственным в мире специализированным Институтом вулканологии с 1971 года по 2004 год.

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По инф. rosbalt.ru

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