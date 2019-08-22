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Ушел из жизни российский вулканолог академик Сергей Федотов
По инф. rosbalt.ru   
22 Августа 2019 г.
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Ушел из жизни в возрасте 88 лет академик Российской академии наук Сергей Федотов. О его кончине сегодня сообщил Дальневосточный Институт вулканологии, который тот возглавлял более 30 лет.

Ушел из жизни российский вулканолог академик Сергей Федотов

Уточняется, что известный вулканолог скончался после продолжительной болезни 20 августа.

Похороны Федотова состоятся в Москве 23 августа. Место похорон пока не называется.

Сергей Федотов является автором методик долгосрочного прогноза землетрясений, а также исследования механизма вулканической деятельности. Он выпустил более 320 печатных научных работ. Федотов руководил единственным в мире специализированным Институтом вулканологии с 1971 года по 2004 год.

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По инф. rosbalt.ru

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