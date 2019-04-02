Ушел из жизни режиссер и актер Вадим Гемс

В Москве в возрасте 68 лет скончался режиссер игрового кино и актер Вадим Гемс. О кончине ученика Марлена Хуциева сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.

Вадим Гемс в "Мертвых душах", 1984 г.

О причинах смерти режиссера ничего не сообщается. Дата и место прощания будут названы позднее.

Вадим Гемс окончил Крымское культпросветучилище в 1972 году, а в 1983 году — режиссерский факультет ВГИК.

Известен как режиссер-постановщик таких фильмов, как «Стару-ха-pмса», «Карусельщик», «Ираклий Андроников о русских тройках», «Кочерга». Кроме того Гемс исполнил 20 ролей в кино.

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По инф. rosbalt.ru

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