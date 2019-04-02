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Ушел из жизни режиссер и актер Вадим Гемс
По инф. rosbalt.ru   
02 Апреля 2019 г.
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В Москве в возрасте 68 лет скончался режиссер игрового кино и актер Вадим Гемс. О кончине ученика Марлена Хуциева сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.

В Москве в возрасте 68 лет скончался режиссер игрового кино и актер Вадим Гемс

  • Вадим Гемс в "Мертвых душах", 1984 г.

О причинах смерти режиссера ничего не сообщается. Дата и место прощания будут названы позднее.

Вадим Гемс окончил Крымское культпросветучилище в 1972 году, а в 1983 году — режиссерский факультет ВГИК.

Известен как режиссер-постановщик таких фильмов, как «Стару-ха-pмса», «Карусельщик», «Ираклий Андроников о русских тройках», «Кочерга». Кроме того Гемс исполнил 20 ролей в кино.

  • In memoruim: еще о некоторых утратах последнего времени — по ссылке

По инф. rosbalt.ru

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