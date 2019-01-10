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Ушел из жизни последний руководитель Верховного Совета СССР
По инф. rosbalt.ru   
10 Января 2019 г.
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in memorium

Скончался Анатолий Лукьянов — последний председатель Верховного Совета СССР, экс-депутат Госдумы. Ему было 88 лет. О кончине Лукьянова сообщил в Twitter губернатор Смоленской области Алексей Островский. Лукьянов был его доверенным лицом на выборах.

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Анатолий Лукьянов родился в Смоленске 7 мая 1930 года. С марта 1990-го по сентябрь 1991 года возглавлял Верховный Совет СССР, сменив на этом посту Михаила Горбачева после избрания того президентом СССР. С 1993 по 2003 годы Лукьянов был депутатом Госдумы от Смоленской области. В 1994—2000 годах входил в президиум ЦК КПРФ.

***

Церемония прощания с последним председателем Верховного Совета СССР Анатолием Лукьяновым планируется в Москве в субботу, 12 января.

По инф. rosbalt.ru

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