Ушел из жизни последний руководитель Верховного Совета СССР

Скончался Анатолий Лукьянов — последний председатель Верховного Совета СССР, экс-депутат Госдумы. Ему было 88 лет. О кончине Лукьянова сообщил в Twitter губернатор Смоленской области Алексей Островский. Лукьянов был его доверенным лицом на выборах.

Анатолий Лукьянов родился в Смоленске 7 мая 1930 года. С марта 1990-го по сентябрь 1991 года возглавлял Верховный Совет СССР, сменив на этом посту Михаила Горбачева после избрания того президентом СССР. С 1993 по 2003 годы Лукьянов был депутатом Госдумы от Смоленской области. В 1994—2000 годах входил в президиум ЦК КПРФ.

***

Церемония прощания с последним председателем Верховного Совета СССР Анатолием Лукьяновым планируется в Москве в субботу, 12 января.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ