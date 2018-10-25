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Ушел из жизни писатель Анатолий Гладилин
По инф. rosbalt.ru   
25 Октября 2018 г.
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in memorium

Российский писатель Анатолий Гладилин умер в Париже на 84-м году жизни. Среди его произведений — «Бригантина поднимает паруса», «Вечная командировка», «Евангелие от Робеспьера», «Сны Шлиссельбургской крепости», «Беспокойник», «Тень всадника», «Меч Тамерлана».

Российский писатель Анатолий Гладилин умер в Париже

Как сообщил в Facebook журналист Анатолий Копейкин, Гладилин скончался в ночь на среду.

Гладилин родился в Москве, учился в Литературном институте им. А. М. Горького. Работал заведующим отделом литературы и искусства в газете «Московский комсомолец».

В 1976 году писатель переехал с семьей в Париж. Во Франции он работал на радио «Свобода» и «Немецкая волна».

По инф. rosbalt.ru

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