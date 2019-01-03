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Ушел из жизни певец и музыкант Крис Кельми
По инф. rosbalt.ru   
03 Января 2019 г.
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in memorium

В Подмосковье на 64-м году жизни умер певец и музыкант Крис Кельми. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в морге города Наро-Фоминск.

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Артист скончался в своем доме 1 января после празднования Нового года. Причина смерти пока не уточняется. Предположительно, у музыканта обострилось хроническое заболевание, от которого он страдал последние годы.

Настоящее имя Криса Кельми — Анатолий Арьевич Кельми. Среди наиболее известных его композиций — «Замыкая круг», «Ночное рандеву» и «Усталое такси». Он написал музыку к мультфильму «Пес в сапогах». Также был основателем групп «Високосное лето» и «Рок-Ателье».

По инф. rosbalt.ru

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