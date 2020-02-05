Ушел из жизни переводчик и литератор Евгений Витковский

Известный поэт, прозаик, переводчик, литературовед, редактор и издатель ушел на 70-м году жизни.

Евгений Владимирович Витковский родился 18 июня 1950 в Москве. В разные годы опубликовал множество поэтических переложений с английского (К.Смарт, Д.Мильтон, Р.Саути, Д.Китс, О.Уайльд, Р.Киплинг), немецкого (Р.М.Рильке, Т.Крамер), французского (А.Рембо, П.Валери), нидерландского (Й. ван ден Вондел, К.Хёйгенс), португальского (Л. де Камоэнс, Ф.Пессоа), гэльского (Д.Б.Макинтайр, Й.Маклин) и других языков.

Подготовил к печати и издал четырехтомную антологию поэзии русского зарубежья «Мы жили тогда на планете другой», трехтомное собрание сочинений Георгия Иванова, двухтомник Ивана Елагина, собрание сочинений Арсения Несмелова и многое другое. Неоднократно выступал как составитель и комментатор изданий зарубежных поэтов – Ш.Бодлера, А.Рембо, О.Уайльда, Р.Бернса, Р.Киплинга. М.Роллина и других авторов.

Витковский получил известность и как автор оригинальных стихотворений, которые публиковал в журналах и издавал отдельными сборниками. Кроме того, он состоялся и как писатель-фантаст, публикуя на рубеже веков произведения в жанре альтернативной истории и магического реализма.

По инф. lgz.ru

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