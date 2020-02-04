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Ушел из жизни основатель «Шанинки»Теодор Шанин

По инф. rosbalt.ru   
04 Февраля 2020 г.
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Основатель и президент Московской высшей школы социальных и экономических наук Теодор Шанин скончался. Об этом сообщается на сайте Шанинки.

Умер основатель Шанинки

«С грустью сообщаем, что сегодня ночью скончался основатель и президент Московской высшей школы социальных и экономических наук Теодор Шанин», — отмечается в сообщении.

Дата прощания пока не определена.

Профессор Шанин — один из создателей современного крестьяноведения. В своей работе Шанин уделял особое внимание российскому обществу и дальнейшему развитию методологических традиций российских сельских исследований. В поздних работах Шанин предложил понятие «эксполярная экономика» для определения экономик, которые представляют вызов неоклассической экономики и связанных с ней форм современного социального и политического планирования.

В 1995 году стал одним из организаторов и первым ректором Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН), с 2007 года — президент вуза.

Шанину было 89 лет.

По инф. rosbalt.ru

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