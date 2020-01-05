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Ушел из жизни онколог Андрей Павленко, не сумевший одолеть рак
По инф. rosbalt.ru   
05 Января 2020 г.
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Через два дня после публикации прощального письма ушел из жизни петербургский онколог Андрей Павленко, который с весны 2018 года боролся с раком желудка и вел блог о своей болезни.

Через два дня после публикации прощального письма ушел из жизни петербургский онколог Андрей Павленко

Супруга врача — Анна Гегечкори — сообщила в своем Facebook, что Андрея не стало в воскресенье, 5 января, в 8:20 утра.

В своем последнем видеоролике Павленко рассказал о гранте на платформе «Патреон», который они придумали вместе с Митей Алешковским и Сергеем Карповым. Из этих средств будут финансироваться медиапроекты, помогающие доносить правдивую информацию об онкологических заболеваниях. Часть средств будет направлена на помощь семье Павленко, которая осталась без единственного кормильца.

О дате прощания и похорон будет объявлено позднее.

Ранее Павленко опубликовал прощальный пост в Facebook, в котором сообщил, что надежды излечиться от рака желудка у него не осталось. При этом призвал других заболевших не опускать руки.

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По инф. rosbalt.ru

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