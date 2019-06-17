Ушел из жизни один из руководителей советского КГБ, генерал Филипп Бобков

В одном из московских госпиталей на 94-м году жизни скончался бывший первый заместитель председателя КГБ генерал Филипп Бобков.

Службу в контрразведке Филипп Бобков начинал в 1946 году оперуполномоченным, в 1969-м возглавил 5-е управление КГБ. С 1983 года — зампред КГБ СССР, с 1985 по 1991 год — первый заместитель председателя КГБ СССР. В 1990-е гг. — руководитель Аналитического управления холдинга АО Группа «МОСТ», возглавляемого Владимиром Гусинским. Участник Великой Отечественной войны. Генерал армии, был награжден тремя орденами Ленина, орденами Октябрьской Революции, Отечественной войны I степени, Трудового Красного Знамени, орденом Славы III степени, медалями.

В сферу профессиональной деятельности Бобкова входили, в том числе, идеологическая контрразведка, борьба с западной агентурой, предотвращение массовых беспорядков, урегулирование межнациональных конфликтов, расследование первых в СССР терактов.

«Меня удивляет, что невозможно раскрыть ни одно громкое заказное убийство, которые по своему влиянию на людей можно назвать актами террора. Они рождают в обществе страх. Кстати, уголовный мир в прошлом никогда не отваживался на такие убийства. У людей нет защищенности. Ведь какая бы ни была старая система: плохая, хорошая, демоническая, деспотическая, но человек знал, куда ему обратиться за помощью», — заявил он в 1998 году, отвечая на вопрос газеты «Совершенно Секретно» о том, что его больше всего ранит в современной России.

Причина смерти Филиппа Бобкова пока не называется.

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По инф. rosbalt.ru

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