Ушел из жизни народный артист Игорь Богодух

В Ростове-на-Дону на 83-м году жизни скончался народный артист РСФСР Игорь Богодух.

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В Ростовском академическом театре драмы имени Горького известный актер служил с 1964 по 2009 годы, и создал целую галерею острохарактерных образов. Однако настоящую славу ему принес кинематограф. В 1985 году Игорь Александрович сыграл одну из ролей в кинокомедии «Миллион в брачной корзине». На роль Антонио, соседа главного героя — синьора Леонидо Папагатто (Александр Ширвиндт), ростовского артиста лично пригласил режиссер Всеволод Шиловский.

Игорь Богодух также играл в кинофильмах «Узник замка Иф», «Морской волк», «Каталажка», «Блуждающие звезды», «Привал странников», «Дневник убийцы», «Ростов-Папа». Всего фильмография актера насчитывает 18 киноработ.

Как сообщает Ростовский академический театра драмы имени Горького, прощание с народным артистом РСФСР Игорем Богодухом состоится 21 марта в 11.00 в центральном фойе театра.

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