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Ушел из жизни народный артист и хореограф Николай Боярчиков
По инф. rosbalt.ru   
23 Марта 2020 г.
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Хореограф, народный артист России Николай Боярчиков скончался в Петербурге в возрасте 84 лет. Об этом сообщается на сайте Михайловского театра.

Умер известный хореограф Николай Боярчиков

По словам ведущего специалиста по музыкальным театрам Петербургского отделения Союза театральных деятелей России Елены Амербекян, Боярчиков был тяжело болен. Его доставили в больницу 22 марта.

Во время блокады семью Боярчикова эвакуировали в Пермь, там мальчик начал заниматься классическим танцем. Учился в Ленинградском хореографическом училище, исполнял характерные роли в спектаклях Ленинградского Малого театра оперы и балета (Михайловского театра).

Его первой постановкой стал балет «Три мушкетера» в 1967 году. В 1971—1977 годах был главным балетмейстером Пермского театра оперы и балета, а с 1977-го по 2007 год — главным балетмейстером и позже руководителем Михайловского театра. Боярчиков поставил такие балеты, как «Орфей и Эвридика», «Макбет», «Тихий Дон», «Ромео и Джульетта», «Фауст» и другие. Также он создал редакции классических балетов «Лебединое озеро», «Эсмеральда», «Спящая красавица», «Дон Кихот».

«В них возникают разные эпохи — Античность, Средневековье, Возрождение, Просвещение, Серебряный век… А сквозь них мы видим современного человека с извечными проблемами», — писали о его балетах критики.

Боярчиков получил государственную премию России за создание балетов «Ромео и Джульетта» и «Слуга двух господ». Кавалер ордена Дружбы и ордена Почета. Трижды награждался высшей театральной премией Петербурга «Золотой софит».

По инф. rosbalt.ru

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