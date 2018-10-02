Ушел из жизни любимый миллионми зрителей актер Роман Карцев

Известный российский артист Роман Карцев скончался в Москве в возрасте 79 лет. Об этом сообщила Наталья Жванецкая в своем Facebook. О причинах смерти пока ничего не сообщается.

В Московском театре миниатюр телеканалу «360» подтвердили смерть артиста.

Роман Карцев родился 20 мая 1939 года в Одессе. В 1962—1969 гг. работал в Ленинградском театре миниатюр под руководством А.И. Райкина. В 1970 году совместно с М. Жванецким и В. Ильченко организовал Одесский театр миниатюр. С 1979 года работал в Московском театре миниатюр, с 1987 г. — артист Московского театра миниатюр под руководством М. Жванецкого. Р. Карцев удостоен званий Заслуженного артиста РСФСР и Народного артиста России.

В числе наиболее известных киноработ — образы, воплощенные в картинах «Собачье сердце», «Небеса обетованные», «Старые клячи» и «Мастер и Маргарита».

Отметим, в начале сентября в СМИ появилась информация об отмене концертов Карцева, запланированных на 3—4 октября в Самаре и Ульяновске.

По инф. rosbalt.ru

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