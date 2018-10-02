ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Ушел из жизни любимый миллионми зрителей актер Роман Карцев
По инф. rosbalt.ru   
02 Октября 2018 г.
Изменить размер шрифта

in memorium

Известный российский артист Роман Карцев скончался в Москве в возрасте 79 лет. Об этом сообщила Наталья Жванецкая в своем Facebook. О причинах смерти пока ничего не сообщается.

kartsev roman 74

В Московском театре миниатюр телеканалу «360» подтвердили смерть артиста.

Роман Карцев родился 20 мая 1939 года в Одессе. В 1962—1969 гг. работал в Ленинградском театре миниатюр под руководством А.И. Райкина. В 1970 году совместно с М. Жванецким и В. Ильченко организовал Одесский театр миниатюр. С 1979 года работал в Московском театре миниатюр, с 1987 г. — артист Московского театра миниатюр под руководством М. Жванецкого. Р. Карцев удостоен званий Заслуженного артиста РСФСР и Народного артиста России.

В числе наиболее известных киноработ — образы, воплощенные в картинах «Собачье сердце», «Небеса обетованные», «Старые клячи» и «Мастер и Маргарита».

Отметим, в начале сентября в СМИ появилась информация об отмене концертов Карцева, запланированных на 3—4 октября в Самаре и Ульяновске.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 