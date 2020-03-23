Ушел из жизни легендарный кантри-музыкант Кенни Роджерс

На фоне пандемии коронавируса Россия приостанавливает авиасообщение со всеми странами. Мера начнет действовать с 23 марта, сообщили в Росавиации. Есть у нас и у другие новости на эту тему. Так, во Франции за нарушение карантина оштрафовали уже десятки тысяч человек, а в Чехии и Черногории появились первые умершие от инфекции. На фоне этого замминистра здравоохранения Чехии Роман Примула предположил, что границы стран Евросоюза могут оставаться закрытыми в течение двух лет.