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Ушел из жизни легендарный кантри-музыкант Кенни Роджерс
|По инф. rosbalt.ru
|23 Марта 2020 г.
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В США ушел из жизни выдающийся кантри-исполнитель Кенни Роджерс. Музыканту был 81 год.
О кончине легенды сообщила его семья, пишет BBC News.
Самой кассовой любовной балладой певца стала песня «Lady», написанная Лайонелом Ричи.
Роджерс родился в Хьюстоне (штат Техас). Он также известен киноролями и дуэтами с кантри-звездой первой величины Долли Партон.
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