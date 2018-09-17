Ушел из жизни легендарный хоккеист Валентин Гуреев

В Москве в возрасте 72 лет скончался бывший хоккеист и тренер московского «Спартака» Валентин Гуреев. Об этом стало известно из сообщений столичного клуба в Twitter.

Причина смерти ветерана не уточняется. Отметим, что ранее Гуреев перенес инсульт.

В 1993—1995 годах Гуреев трудился на посту главного тренера «Спартака».

По инф. rosbalt.ru

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